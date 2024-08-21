نجما منتخب مصر يستعيدان عافيتهما في دبي

المصدر: البيان

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قضى علي جبر، نجم نادي بيراميدز المصري، ومصطفى محمد، نجم نادي نانت الفرنسي، مرحلة إعادة التأهيل في "مركز فيفا الطبي" بدبي، حيث عمل النجمان على استعادة لياقتهما البدنية استعدادًا للموسم الجديد.

ويعتبر "مركز فيفا الطبي" وجهة مفضلة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك كبار النجوم المصريين مثل محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، ومحمود الونش، نجم الزمالك، وإسلام عيسى، نجم بيراميدز.

هذا المركز الطبي الحديث يُعرف بتوفيره أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى كفاءات طبية عالية المستوى، مما يجعله مقصدًا لأفضل اللاعبين الراغبين في التحضير البدني أو التعافي من الإصابات.

وفي بيان صحفي صادر عن "مركز فيفا الطبي"، أشاد كل من علي جبر ومصطفى محمد بالظروف المثالية التي وجدوا فيها الدعم الكامل لاستعادة لياقتهم البدنية.

وعبروا عن امتنانهم للفريق الطبي الذي ساعدهم على التحضير للموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة.

الإمارات، وخاصة دبي، أصبحت قبلةً مفضلةً للأندية والمنتخبات المصرية، سواء للعلاج أو لإقامة المعسكرات التحضيرية وخوض المباريات الودية والرسمية.

ولا يُعد اختيار "مركز فيفا الطبي" من قِبَل نجوم الكرة المصرية مفاجئًا، حيث يتمتع المركز بسمعة مرموقة على الصعيدين العربي والدولي.

ومع اقتراب الموسم الجديد، يعوّل جمهور الكرة المصرية على جاهزية علي جبر ومصطفى محمد، بعد فترة التأهيل الناجحة في دبي، ليقدما أفضل ما لديهما سواء مع أنديتهما أو مع المنتخب المصري.

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