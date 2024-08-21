رئيس النصر السعودي يقدم استقالته بشكل مفاجئ

المصدر: وكالات

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أعلن إبراهيم المهيدب رئيس نادي النصر السعودي استقالته من منصبه بشكل رسمي مساء الثلاثاء.

وكتب المهيدب عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "من مصلحة الكيان النصراوي أن يدار النادي من جهه واحدة وتكون المسؤولية عليها أمام الجميع، ووجود إدارتين للنادي قد تعطل دفة النجاح".

وفاز المهيدب في الانتخابات التي أجريت في حزيران/يونيو الماضي، لكن استقالته جاءت بعد ثلاثة أيام من الهزيمة القاسية أمام الهلال 1 /4 في نهائي كأس السوبر السعودي السبت الماضي.

وأوضح المهيدب: "لذلك تقديماً لمصلحة النادي أقدم استقالتي ومتأكد أن الوضع سيتغير للأفضل بوجود إدارة واحدة تدير النادي، وسأظل داعما لكل من يعمل لخدمة النادي ...بالتوفيق لمعشوقنا العالمي".

وبحسب نظام إدارات الأندية في الدوري السعودي، يمتلك كل ناد مجلسي إدارة أحدهما يسمى شركة النادي غير الربحية والثاني مجلس إدارة النادي الذي يضم أعضاء ممثلين عن الشركة غير الربحية.

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