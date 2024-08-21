النصر يضع شرطًا صعبًا لإعارة ماني والعمري للاتحاد

المصدر: وكالات

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ذكر تقرير إعلامي أن إدارة شركة نادي النصر السعودي لكرة القدم، اشترطت دفع راتبي السنغالي ساديو ماني وعبد الإله العمري، لاعبَي الفريق، من أجل الموافقة النهائية على إعارتهما إلى نادي الاتحاد، لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما أوضحته مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، وافق النادي العاصمي مبدئيا على إعارة اللاعبين للاتحاد، لكنه تمسك بشرطه لإتمام الصفقة، وتوقيع العقود الرسمية بين الطرفين.

وتعاقد النصر مع ماني /32 عاما/ في آب/أغسطس الماضي لمدة أربعة أعوام حتى 2027 قضى منها موسما واحدا في صفوف الفريق، فيما جددت الإدارة عقد العمري /27 عاما في أيلول/سبتمبر الماضي لمدة أربعة أعوام إلى 2028.

وذكرت المصادر، أن ماني، لاعب منتخب السنغال يحصل على 40 مليون يورو في الموسم الواحد، فيما يتقاضى العمري 5ر12 مليون ريال.

ولعب السنغالي 46 مباراة مع النصر خلال الموسم الماضي، سجل فيها 19هدفا، وصنع 11، بمجموع دقائق 3951، إضافة إلى خوض مباراتين في كأس السوبر السعودي أمام التعاون، والهلال.

في حين لم يشارك العمري في السوبر، واستبعد من قائمة النصر في النهائي أمام الهلال.

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