كلمة السر بنزيما.. الاتحاد يقترب من ضم ماني والعمري

المصدر: البيان

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وسط تحركات حثيثة في سوق الانتقالات السعودي، تقترب إدارة نادي الاتحاد من حسم صفقة مزدوجة قد تشكل مفاجأة كبيرة لمتابعي الدوري.

وبحسب موقع "365" العالمي، فإن الاتحاد توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي النصر لضم النجم السنغالي ساديو ماني والمدافع الدولي عبدالإله العمري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

الصفقة، التي أصبحت على وشك الانتهاء، حملت توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي كان له تأثير كبير في إقناع الجهاز الفني للاتحاد بجدوى ضم ماني إلى صفوف الفريق.

بنزيما، الذي يتمتع بثقل كبير داخل الفريق، أبدى دعمه التام لهذه الخطوة، مؤكداً على القدرات الهجومية المميزة التي سيضيفها ماني للعميد.

وفي نفس السياق، يسعى نادي النصر لتجاوز آثار الهزيمة الأخيرة في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، من خلال إعادة تشكيل صفوفه وتدعيم الفريق بثلاثة لاعبين جدد.

هذه التحركات جاءت بعد دراسة وضع الفريق واحتياجاته، مما جعل إعارة ماني والعمري خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة التوازن للفريق.

ساديو ماني، الذي لم يحقق التأثير المتوقع منذ انضمامه للنصر من بايرن ميونخ في صيف 2023، بات مستعدًا لتجربة جديدة مع الاتحاد، بينما يُتوقع أن يشكل العمري، الذي بدأ مسيرته مع النصر في موسم 2017/2018، دعمًا قويًا لدفاع الاتحاد.

على الجانب الآخر، أكد الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي عبر حسابه على منصة "إكس" أن إدارة الاتحاد نجحت في إدارة المفاوضات بمهارة، مما يجعل الصفقة قريبة من الاكتمال والإعلان الرسمي.

وفي خضم هذه التحركات، من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة إتمام الصفقة، ما يزيد من حماس الجماهير التي تنتظر بفارغ الصبر رؤية النجوم الجدد في صفوف فريقها المفضل.

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