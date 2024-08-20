زيزو يستمر في الزمالك.. جلسة مع الإدارة تسفر عن اتفاق مبدئي لتجديد العقد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

في خطوة مهمة نحو الحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، عقدت إدارة النادي جلسة خاصة مع النجم أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق، لمناقشة مستقبله مع النادي وتجديد عقده.

الجلسة التي جرت في منزل أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، شهدت حضور عدد من كبار مسؤولي النادي، من بينهم حسين لبيب رئيس النادي، وهشام نصر نائب الرئيس، وحسام المندوه أمين الصندوق، وحسين السيد عضو المجلس.

وبحسب مصدر مطلع داخل النادي لـ «البيان»، أسفرت الجلسة عن توافق بين إدارة الزمالك وزيزو حول تجديد عقده مع النادي، مما يعني غلق الباب أمام العروض الاحترافية التي تلقاها اللاعب مؤخرًا من بعض الأندية الخليجية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة الزمالك للحفاظ على نجوم الفريق وضمان استمرارهم في القلعة البيضاء خلال المواسم المقبلة.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق بشكل نهائي على تفاصيل التجديد، بما في ذلك الشروط المادية والبنود الأخرى المتعلقة بالعقد.

وتسعى الإدارة لإنهاء كافة التفاصيل بشكل يرضي الطرفين، ويضمن استمرار زيزو ضمن صفوف الزمالك ليواصل إسهاماته المميزة مع الفريق.

زيزو، الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الزمالك، أظهر مستويات رائعة خلال الفترة الماضية، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية الخليجية التي كانت تسعى لضمه، إلا أن رغبة اللاعب في البقاء، وتقدير إدارة النادي لموهبته ودوره المؤثر، دفع الطرفين إلى الجلوس والتفاوض من أجل تمديد العقد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز