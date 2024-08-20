الهلال يحدد شروطه لانتقال سعود عبدالحميد إلى الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اشترطت إدارة نادي الهلال السعودي تسهيل إجراءات الاستغناء عن البرازيلي رينان لودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إضافة إلى تخصيص ميزانية للتعاقد مع ظهير أيمن دولي أجنبي من أجل الموافقة على انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي، وفقا لتقرير صحفي محلي.

وذكر موقع (الرياضية) السعودي الألكتروني، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن الإيطالي دانييلي دي روسي، مدرب روما يصر على التعاقد مع الدولي السعودي بعد مقارنة أرقامه مع خيارات أخرى في خانة الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أمام ذلك، لم يرد الهلال رسميا بالرفض، أو القبول على الخطاب الذي تلقاه عبر البريد الإلكتروني من النادي الإيطالي، ما يفتح باب الأمل أمام نادي العاصمة الإيطالية حتى الآن لقبول عرضه.

يشار إلى أن عبد الحميد، انضم إلى الهلال قادما من الاتحاد في كانون الثاني/يناير 2022، وحقق مع الفريق الأزرق لقب الدوري، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي مرتين، والمركز الثاني في كأس العالم للأندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز