مواجهات أوروبية وعربية.. جدول مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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تعود عجلة المنافسات الكروية للدوران مجددًا، بإقامة مجموعة من المباريات الحاسمة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية.

وبعد انطلاق الموسم الجديد 2024/2025 في العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى، بدأت الأندية رحلة البحث عن الألقاب والمجد، حيث انتهت الجولة الأولى في تلك البطولات وسط منافسة محتدمة على الصدارة.

ومن بين المباريات المرتقبة اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، تأتي مواجهات دوري أبطال أوروبا ضمن التصفيات المؤهلة لدور المجموعات.

في الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، يلتقي فريق دينامو زغرب الكرواتي مع كارباج اغدام الأذربيجاني في مواجهة مثيرة سيتم نقلها عبر قناة BEIN Sports 3.

في الوقت ذاته، سيلتقي بودو جليمت النرويجي مع سرفينا زفيزدا الصربي في لقاء آخر، والذي ستنقله قناة BEIN Sports 2.

المباراة الثالثة ضمن دوري الأبطال، ستجمع بين ليل الفرنسي وسلافيا براج التشيكي، وتنقل على قناة BEIN Sports 1.

أما على الساحة العربية، فإن عشاق الكرة المصرية سيكونون على موعد مع مباريات كأس مصر، حيث يلتقي الإسماعيلي مع سموحة في مواجهة ساخنة تنطلق في الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق مودرن سبورت نظيره إنبي في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر نفس القناة.

الجدير بالذكر أن المباراة التي كانت مقررة بين الأهلي وفاركو في بطولة كأس مصر قد ألغيت، بعد انسحاب الفريق الأحمر.

وفي السعودية، يستمر دوري يلو في تقديم مباريات قوية، حيث يلتقي العين مع الباطن في مباراة تنطلق في الساعة 8:20 مساءً بتوقيت الإمارات، 7:20 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة السعودية الرياضية 2.

وفي نفس التوقيت، يواجه الجبلين نظيره الفيصلي، وسيتم نقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

وتختتم مباريات دوري يلو لهذا اليوم بلقاء الجبيل والصفا في الساعة 09:50 مساءً بتوقيت الإمارات، 08:50 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على قناة السعودية الرياضية 3.

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