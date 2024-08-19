11 محترفًا عراقياً في قائمة كاساس لمواجهتي عمان والكويت

المصدر: وكالات

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استدعى الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق 11 لاعبا محترفا ينشطون في دوريات أوروبية وعربية استعدادا للمشاركة في مباراتي عمان والكويت ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات النهائية المؤهلة الى مونديال 2026 وفق ما أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ويلتقي منتخب العراق نظيره العماني في الخامس من أيلول/سبتمبر على ستاد البصرة الدولي ثم ينتقل الى الكويت لملاقاة مستضيفه الكويتي في العاشر منه على ستاد جابر الدولي.

وضمت قائمة المحترفين كلا من: علي الحمادي (ايبسويتش تاون الإنكليزي) وميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي) وامير العماري (كراكوفيا البولندي) وزيدان اقبال (أوتريخت الهولندي) وحسين علي (هيرنفين الهولندي) ودانيلو السعيد (هيرنفين الهولندي) ويوسف الأمين (الوحدة السعودي) وفرانس بطرس (بورت التايلاندي) وعلي جاسم (كومو الإيطالي) وابراهيم بايش (الرياض السعودي) وايمن حسين (الخور القطري).

واشار الاتحاد العراقي الى ان "المنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا في العاصمة القطرية الدوحة في 25 الجاري يستمر اسبوعا واحدا بمشاركة 21 لاعبا سيتم اختيار بينهم 10 لاعبين سينضمون الى المحترفين لتشكيل القائمة النهائية.

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