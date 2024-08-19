قطر القطري يدعم صفوفه بلاعب الأهلي المصري

المصدر: وكالات

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حسم نادي قطر القطري صفقة التعاقد مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي المصري، لتدعيم صفوف الفريق.

وسيعقد النادي مؤتمراً صحفيا عصر اليوم الاثنين بتوقيت الدوحة للإعلان عن تفاصيل الصفقة، وتقديم اللاعب الجديد لوسائل الإعلام والجماهير.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية لأول مرة مساء اليوم الإثنين، على أن يتم قيده في القائمة بديلا للبرازيلي برونو تاباتا الذي رحل عن النادي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم.

ووصل اللاعب إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد، وقام بإجراء الفحص الطبي الروتيني في مستشفى الطب الرياضي لجراحة العظام أسبيتار صباح اليوم، وسيحرص النادي على تجهيزه لخوض اللقاء المقبل ضد فريق الشمال المقرر له مساء يوم الخميس.. ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري نجوم قطر.

ويأمل جمهور النادي الملقب بالملك أن ينجح عبد القادر مع بقية الفريق في تصحيح الأوضاع بعد الصورة السيئة التي ظهر عليها الفريق في أول مباراتين ببطولة الدوري، حيث خسر في الجولة الأولى أمام الدحيل بنتيجة 1 / 6، ثم خسر في الجولة الثانية ضد نادي السد حامل اللقب بنتيجة 1 / 5.

وبالتعاقد مع المصري عبد القادر يغلق النادي ملف المحترفين الأجانب في الموسم الجديد بوجود المدافع المغربي بدر بانون ولاعبي الوسط الإسباني خافي مارتينيز والكاميروني راؤول ساندا وفي خط الهجوم الكونغولي بين مالانجو والبرازيلي كارلينيوس، فيما ضم أيضا لاعب الوسط المهاجم الهولندي من أصل مغربي محمد التعبوني على سبيل الإعارة من النادي العربي، وقيده كلاعب تحت السن.

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