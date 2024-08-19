مدرب الزمالك يثني على فتوح ويعتبره الأفضل في مسيرته التدريبية

المصدر: وكالات

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قال جوزيه جوميز مدرب الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن أحمد فتوح لاعب الفريق يملك قدرات فنية عالية تمكنه من اللعب في أي دوري بالعالم.

ويعاني فتوح (26 عاما) من أزمة حاليا بعد قرار النيابة العامة المصرية يوم الخميس الماضي بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمي تعاطي المخدرات والقتل الخطأ.

وقالت النيابة في بيان نشرته عبر موقع فيسبوك يوم الخميس الماضي إنها اتخذت القرار بعدما "ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق وحدثت وفاته".

وزار وفد من مجلس إدارة ولاعبي الزمالك عائلة ضحية فتوح لتقديم واجب العزاء.

وقال المدرب البرتغالي في مقابلة مع محطة أون تايم سبورتس التلفزيونية المصرية في ساعة متأخرة أمس الأحد "الزمالك يملك لاعبين مميزين وكذلك كافة الإمكانات اللازمة للفوز بالبطولات. إمكانيات لاعبي الزمالك أفضل مما دربتهم في ريدينج (عندما كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي قبل هبوطه للثالثة) لكن في ريدينح يمكن للاعبين خوض 60 مباراة في الموسم نظرا لقوتهم البدنية.

"هذه هي الحقيقة وسنرى ما يمكنا فعله الموسم المقبل. فعلى سبيل المثال (أحمد) فتوح الذي يمر بفترة صعبة حاليا، يملك قدرات فنية كبيرة تمكنه من اللعب في أي دوري في العالم ولقد عملت في ملقة وألميريا بإسبانيا وبنفيكا البرتغالي، لكنه (فتوح) الظهير الأيسر الأفضل الذي دربته في مسيرتي".

وتولى جوميز (53 عاما) تدريب الزمالك في فبراير شباط الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، وقاد الفريق لإنهاء الدوري هذا الموسم في المركز الثالث.

وخاض جوميز آخر تجاربه التدريبية مع تشافيس البرتغالي قبل أن يرحل عن الفريق في سبتمبر أيلول الماضي.

وتعادل الزمالك 2-2 مع بلدية المحلة في ختام الدوري يوم السبت المصري ليحصد 56 نقطة ويقتنص المركز الثالث خلف الأهلي البطل الذي حصد 85 نقطة وبيراميدز 79 وصيف البطل.

وخاض المدرب البرتغالي عدة تجارب تدريبية في المنطقة العربية، إذ قاد التعاون السعودي في ثلاث فترات مختلفة والأهلي السعودي لفترة قصيرة بالإضافة لبني ياس الإماراتي.

وفاز جوميز مع الأهلي بلقب كأس السوبر على حساب الهلال في 2016.

وأضاف عن قدرات لاعبي الزمالك "يملك محمود عبد الرازق (شيكابالا)قائد الفريق وعبد الله السعيد مهارات رائعة، وكنت أتمنى العمل معهما قبل ذلك.

"السعيد على سبيل المثال يمكنه اللعب في أي مركز لكنه في نهاية مسيرته وكذلك شيكابالا لكن إمكانياتهما مذهلة حقا".

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