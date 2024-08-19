جوميز مدرب الزمالك: عقلية الفريق يجب أن تتجاوز الانتصار على الأهلي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أدلى جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، بتصريحات مثيرة خلال ظهوره عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، حيث أكد أن المبالغة في الاحتفال بالفوز على الغريم التقليدي، الأهلي، تعكس العقلية الضعيفة.

وأوضح جوميز أن الفوز على الأهلي هو أمر جيد وطبيعي، لكنه في النهاية مجرد ثلاث نقاط في مشوار الدوري.

وقال جوميز: "الفوز على الأهلي يشبه الاحتفال بالبطولات بالنسبة لبعض الجماهير، مثلما يحدث في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد أو ديربي مانشستر، لكن يجب ألا نبالغ في الاحتفال وكأننا فزنا بالدوري، هذه العقلية لا تحقق شيئًا، إذا كان عليّ الاختيار، سأفضّل الفوز بالدوري على الانتصار في مباراتي الأهلي".

وفيما يتعلق بأداء اللاعبين، أشاد جوميز بالظهير الأيسر أحمد فتوح، ووصفه بأنه أفضل ظهير دربه خلال مسيرته التدريبية، مؤكدًا أن فتوح يمتلك المهارات اللازمة للعب في أكبر الدوريات العالمية.

كما عبّر جوميز عن سعادته بالبقاء في الزمالك رغم تلقيه عروضًا أخرى، مشيرًا إلى أنه ملتزم بعقده مع النادي ويرغب في تحقيق البطولات مع الفريق.

ولم يتردد جوميز في الحديث عن الشائعات المحيطة بمستقبل بعض لاعبي الفريق، وخاصة زيزو.

وأوضح أن رحيل زيزو ليس مستبعدًا إذا كان سيعود بفائدة مالية كبيرة على النادي، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك قد تتطلب اتخاذ قرارات صعبة.

وأكد جوميز أنه في حالة رحيل زيزو، يجب تعويضه بلاعبين على نفس المستوى.

وأكد جوميز أن الزمالك يضم لاعبين على مستوى عالٍ جدًا، مثل أحمد فتوح، عبد الله السعيد، وشيكابالا، وأنه كان يتمنى التعامل معهم منذ سنوات.

هذه التصريحات تعكس رؤية جوميز المستقبلية وأمله في إعادة الزمالك إلى منصات التتويج، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق حاليًا.

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