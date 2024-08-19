تغييرات جذرية في النصر السعودي.. كاسترو وتاليسكا تحت المجهر بعد هزيمة السوبر

المصدر: البيان

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بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها النصر أمام الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بدأ المشهد النصراوي يشهد تحولات كبيرة ومناقشات حادة حول مستقبل الفريق.

هذه الخسارة ليست مجرد نتيجة سلبية عابرة، بل إنها وضعت الفريق تحت ضغوط هائلة وفتحت أبواب الانتقادات واسعة تجاه المدرب البرتغالي لويس كاسترو، الذي بات مستقبله على المحك.

في ضوء هذه الأحداث، بدأت إدارة النصر، بقيادة إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية، وجويدو، الرئيس التنفيذي لشركة كرة القدم، بعقد اجتماعات مكثفة لبحث مصير لويس كاسترو، بحسب موقع "365" العالمي.

القرار المتوقع قريبًا قد يشهد إما الإبقاء على المدرب رغم الهزيمة القاسية أو اتخاذ قرار جريء بإقالته، خاصة مع تزايد الانتقادات حول قدرته على قيادة الفريق في هذه المرحلة الحرجة.

وعلى صعيد اللاعبين، تتجه الأنظار نحو إعادة تشكيل الدفاع النصراوي بعد أن أصبح واضحًا أن الفريق بحاجة إلى تدعيم خطه الخلفي.

وتشير التقارير إلى أن إدارة النصر تنظر في إمكانية استبعاد الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس والتعاقد مع مدافع أجنبي جديد للعب بجوار إيمريك لابورت.

هذا القرار يأتي في وقت بدأ فيه النصراويون مفاوضات مكثفة لجلب مدافع من الطراز الرفيع، لتعزيز القوة الدفاعية للفريق.

وفيما يخص الهجوم، أثيرت تساؤلات حول مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا مع الفريق، خصوصًا مع تواجد عدد كبير من النجوم في مركز الجناح وتألق لاعبين مثل عبد الرحمن غريب وأيمن يحيى، ويبدو أن إدارة النصر تدرس بجدية إمكانية فسخ التعاقد مع تاليسكا لتعزيز خياراتها الهجومية بشكل أفضل.

أما بالنسبة للسنغالي ساديو ماني، فرغم عدم استقراره في تقديم أداء مميز في الفترة الأخيرة، يبدو أنه سيستمر مع النصر على الأقل في الموسم الحالي.

السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو راتب ماني المرتفع للغاية وعقده الذي يستمر حتى الموسم بعد المقبل، مما يجعل من الصعب على النادي التخلي عنه في الوقت الحالي.

وفي خضم هذه التحولات، كان البرتغالي كريستيانو رونالدو يعبر عن غضبه بعد المباراة، حيث رفض استلام الميدالية الفضية وأبدى استياءه الشديد من النتيجة ومن عدم تمكنه من إضافة لقب محلي إلى سجله مع النصر.

هذا الغضب يعكس حجم الإحباط الذي يشعر به النجم الكبير والجماهير على حد سواء، مما يزيد من تعقيد الوضع داخل النادي.

وفي النهاية، يبدو أن النصر مقبل على فترة حاسمة قد تشهد تغييرات كبيرة في الجهاز الفني والتشكيلة الأساسية للفريق، في محاولة لاستعادة التوازن والمنافسة بقوة على الألقاب في الموسم المقبل.

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