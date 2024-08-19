النصر يفكر في التخلي عن ساديو ماني.. والاتحاد وجهة محتملة

المصدر: البيان

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زادت التكهنات حول مصير النجم السنغالي ساديو ماني مع نادي النصر السعودي، الأمر الذي أبرز تساؤلات حول احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومنذ انتقال ماني إلى النصر في أغسطس 2023، بعد تجربة قصيرة مع بايرن ميونخ الألماني، شكل ماني إضافة قوية للفريق بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم الأداء الجيد الذي قدمه ماني في موسمه الأول مع النصر، إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى احتمالية رحيله عن النادي السعودي هذا الصيف.

وفقًا لصحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن إدارة النصر تسعى للتخلي عن خدمات ماني وتفكر جديًا في بيعه، وتم عرض ماني على عدة أندية، بما في ذلك نادي الاتحاد، الغريم التقليدي للنصر.

وتشير هذه الخطوة إلى أن النصر يرغب في إيجاد مخرج مناسب لانتقال ماني، وقد تكون وجهته المقبلة إلى الدوري السعودي للمحترفين مع نادٍ آخر.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بين النصر والأندية المهتمة بخدمات ماني، وأن النادي يسعى لتحقيق أفضل صفقة ممكنة.

ومع ذلك، إذا لم تتم الصفقة خلال هذه الفترة، فإن ذلك سيعزز الشكوك حول رغبة الإدارة في الحفاظ على ماني على المدى الطويل.

ورغم أن ماني لا يزال مرتبطًا بعقد مع النصر حتى يونيو 2026، إلا أن الشائعات حول مستقبله تظل قائمة.

ماني، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا، قدم أداءً مميزًا في موسمه الأول مع النصر، حيث سجل 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 46 مباراة بجميع المسابقات.

هذه الأرقام تعكس قيمة ماني كلاعب هجومي مهم، لكن من الواضح أن النصر يبحث عن خيارات جديدة لتعزيز تشكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبقى السؤال الأهم هل سيستمر ساديو ماني مع النصر أم سيشهد هذا الصيف رحيله إلى نادٍ آخر؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل اللاعب بالدوري السعودي، وهو ما سيبقى محط أنظار الجماهير والمتابعين لكرة القدم العربية.

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