الأهلي المصري يعيّن مختار رئيساً للجنة التخطيط

المصدر: القاهرة - د ب أ

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، أمس، تعيين مختار مختار رئيساً للجنة التخطيط بالنادي، خلفاً لمحسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المجلس قرر ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلٍّ من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.

وأضاف إن لجنة التخطيط بالأهلي المصري وافقت على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك تقرر تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته مع تكليف بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

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