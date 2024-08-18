بعد اعتذار خالد بيبو..سامي قمصان مديراً للكرة بالأهلي المصري

المصدر: وكالات

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أعلن الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد تكليف سامي قمصان بمنصب مدير الكرة، إلى جانب عمله كمساعد للمدرب مارسيل كولر، بعد اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في المهمة.

وكان بيبو قد حل محل سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة قبل انطلاق الموسم المنقضي.

وقال الأهلي في بيان "قررت لجنة التخطيط تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة إلى جانب عمله كمدرب، وذلك بعد اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته".

وكشف الأهلي عن عدة إجراءات إدارية أخرى في الفريق، منها تعيين مختار مختار في منصب رئيس لجنة التخطيط ليحل محل محسن صالح "الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته".

وقرر مجلس الإدارة ضم محمد رمضان إلى عضوية لجنة التخطيط إلى جانب حسام غالي وزكريا ناصف.

ووافق الأهلي أيضا على قبول استقالة خالد الجوادي مترجم المدرب كولر.

وكان الأهلي قد حسم فوزه بالدوري المصري للمرة 44 في تاريخه ليحافظ على لقبه بعد أشهر من التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 12.

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