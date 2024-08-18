المقاولون العرب والداخلية يودعان الدوري المصري الممتاز بهزيمة وتعادل

المصدر: وكالات

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ودع فريقا المقاولون العرب والداخلية بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما خاضا آخر مبارياتهما في المسابقة، اليوم الأحد، بعد هبوطهما لدوري القسم الثاني.

وخسر المقاولون العرب صفر / 1 أمام ضيفه الجونة، في المرحلة الـ34 (الأخيرة) للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل الداخلية بدون أهداف مع ضيفه البنك الأهلي.

وارتدى أيمن سعد موكا ثوب الإجادة في لقاء المقاولون والجونة، الذي أقيم بملعب (عثمان أحمد عثمان)، عقب تسجيله هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 68.

وتجمد رصيد المقاولون العرب، بطل المسابقة موسم 1982 / 1983 عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأنهى الداخلية مشواره في المسابقة بالتعادل السلبي مع البنك الأهلي، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما رفع منافسه رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وكان الداخلية والمقاولون تأكد هبوطهما للقسم الثاني في وقت سابق برفقة بلدية المحلة، صاحب المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

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