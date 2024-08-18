محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي؟ ..أحمد حسام "ميدو" يحسم الجدل

المصدر: البيان

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اختار النجم المصري محمد صلاح طريقة جديدة للاحتفال بهدفه خلال مباراة فريقه ليفربول ومضيفه إيبسويتش تاون يوم أمس السبت، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني "للريدز" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 65 من زمن اللقاء، ليحتفل به بشكل مغاير عن السابق، إذ بدا كأنه رجل يمسك قوسًا ويطلق السهام.

وعلق لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد حسام "ميدو"، على احتفال مواطنه محمد صلاح، وقد ربطه بشعار فريق "الفارس الأبيض" الذي يجمع بين القوس والسهم.

وقال ميدو عبر حسابه على منصة "إكس": "جول صلاح الأسطورة يحتفل بشعار الزمالك.. لم ينس فضل الزمالك عليه أبدا"، وفقاً لروسيا اليوم.

وبَات محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الجولات الأولى من مسابقة "البريميرليغ" على مر التاريخ برصيد 9 أهداف.

كما أن النجم المصري، البالغ من العمر 32 عاما، أكثر اللاعبين مساهمة في إحراز الأهداف في الجولة الأولى برصيد14 هدفا، إذ أحرز 9 أهداف وصنع 5 أخرى.

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