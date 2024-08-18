الهلال بطل السوبر السعودي برباعية في شباك النصر

المصدر: الرياض - د ب أ

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أمطر فريق الهلال شباك منافسه التقليدي النصر وهزمه بنتيجة 4 - 1 ليفوز بكأس السوبر السعودي لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، أمس.

لم يستفد النصر من تقدمه بهدف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44 بل استقبل مرماه أربعة أهداف في غضون 17 دقيقة بالشوط الثاني، ليتوج الهلال بأول ألقاب الموسم الجديد. ومنح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التعادل للهلال في الدقيقة 55، وسجل مواطنه الصربي ألكسندر متروفيتش «هدفين» وهدف لمالكوم دي أوليفييرا في الدقائق 63 و69 و72.

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