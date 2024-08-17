للمرة الخامسة والثانية على التوالي.. الهلال بطلاً لكأس الدرعية للسوبر السعودي

المصدر: البيان

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توج الهلال بطلاً لكأس الدرعية للسوبر السعودي لكرة القدم 2024 عقب فوزه على غريمه التقليدي النصر بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، في نهائي البطولة.

أحرز أهداف الهلال كل من: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة "55"، و الكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين "63، 69"، ومالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة "72"، بينما سجل هدف النصر الوحيد المحترف البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة "44".

وافتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول قليل الفرص، لكن الهلال هيمن بشكل كامل في الشوط الثاني، وتناوب سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم على تسجيل أهداف الانتصار الكبير.

وبالفوز يضيف الهلال إلى خزائنه الكأس الخامسة والثانية على التوالي.

وبلغ فريق النصر النهائي عقب تجاوزه عقبة التعاون في الدور نصف النهائي بهدفين دون مساء الأربعاء الماضي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها. في حين تأهل الهلال إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه المثير 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي لمباراة نصف النهائي بالتعادل 1-1 الثلاثاء الماضي.

ودخل الهلال نهائي النسخة الحادية عشرة من البطولة بصفته بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين، وبطلاً لدوري روشن للمحترفين، فيما شارك النصر في البطولة بعد حلوله وصيفًا في كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصيفًا لبطل دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي.

والفريقان الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2013 من خلال مواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس، إلى أن تم تغيير النظام خلال موسم 2022-2023 لتشمل فريقَين إضافيَّين؛ إذ باتت تضم الفريقَين الفائزَين والوصيفَين لكل من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين.

ومثل هذا الظهور السابع للهلال في نهائي البطولة، التي سبق أن تُوج بها في أربع مناسبات في نسخ 2015، 2018، 2021 و2023، فيما حل وصيفًا في نسختَي (2016 و2020).

كما يعد الظهور الخامس للنصر في المشهد الختامي بعد أن تُوج بنسختَي عامَي 2019 و2020، فيما حل وصيفًا عامَي 2014 و2015.

وانطلقت البطولة موسم 2013، الذي شهد تتويج نادي الفتح "بطل الدوري 2013" باللقب بفوزه على نادي الاتحاد "بطل كأس الملك في ذلك الموسم" على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة 3-2 "بعد التمديد"، فيما أقيمت النسخة الثانية من البطولة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عام 2014 بين بطل الدوري نادي النصر، وبطل كأس الملك نادي الشباب، وتُوج الأخير باللقب بفوزه بركلات الترجيح 4 ـ 3 بعد انتهاء الوقتين الأصليَين والإضافيَّين بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

وفي عام 2015 أقيمت البطولة للمرة الأولى خارج حدود السعودية؛ إذ احتضنتها العاصمة البريطانية لندن، وفيها ظهر النصر للمرة الثانية على التوالي بصفته بطلاً للدوري، وخسرها بهدف دون مقابل من الهلال "بطل كأس الملك"، الذي تُوج باللقب الأول له. وفي نسخة عام 2016 حاول الهلال المحافظة على لقبه عندما شارك في مباراة السوبر التي أقيمت كذلك في لندن للمرة الثانية على التوالي "ملعب نادي فولهام الإنجليزي" بصفته بطلاً لكأس ولي العهد بعد أن حقق الأهلي بطولتَي الدوري وكأس الملك، وتُوج فيها الأهلي باللقب بفوزه على الهلال بركلات الترجيح 4ـ3 بعد التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في الوقت الأصلي. ولم تُلعب البطولة عام 2017.

وفي عام 2018 استضافت لندن للمرة الثالثة مباراة السوبر السعودي التي جمعت الهلال "بطل الدوري" والاتحاد "بطل كأس الملك، وانتهت المباراة بفوز الهلال 2 – 1. وفي النسخة السادسة من بطولة كأس السوبر في موسم 2019، التي جمعت النصر بطل الدوري والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، استطاع النصر أن يحقق اللقب بعد تغلبه على التعاون بركلات الترجيح 4-5.

وأقيمت النسخة السابعة من البطولة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بين النصر والهلال، وكانت الغلبة فيها للأصفر بثلاثية نظيفة. وفي عام 2021 أحرز الهلال اللقب على حساب الفيصلي.

وابتداء من نسخة عام 2022 أقيمت بنظامها الجديد، بمشاركة أربع فرق، ونجح الاتحاد أخيرًا في حصد أول لقب له في السوبر السعودي بعد أن أقصى النصر من البطولة في نصف النهائي بالفوز بثلاثية، ثم أطاح بالفيحاء في النهائي بانتصار بهدفين دون رد.

وفي النسخة العاشرة من البطولة والثانية بنظامها الجديد تُوج الهلال بلقبه الرابع؛ وذلك بانتصاره على الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة 4-1في المباراة التي أقيمت في العاصمة أبوظبي.

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