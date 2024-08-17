الهلال والنصر في نهائي السوبر السعودي

المصدر: الرياض - د ب أ

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي مواجهة من العيار الثقيل ستجمع عملاقي الكرة السعودية، الهلال والنصر، بمواجهة نارية اليوم في نهائي كأس السوبر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بـ«المحالة».

وفي الوقت الذي بلغ فيه الهلال النهائي بعد فوزه المثير على الأهلي بضربات الترجيح، لحق النصر بغريمه التقليدي بعد تجاوزه التعاون في قبل نهائي البطولة، والتي كانت أحداثها تعانق قمم جبل السودة في معترك كروي استمتع به الحضور في مدرجات ملعب المحالة وخلف شاشات التلفاز.

وتحمل مواجهة الغريمين الهلال والنصر حسابات معقدة، إذ دوماً ما تشهد مباريات الفريقين إثارة وندية ولا تخضع لأي مقاييس فنية أو غيابات، في ظل التنافس الكبير الذي يجمع بينهما ليس فقط داخل المستطيل الأخضر بل يتجاوزه المدرج الجماهيري.

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