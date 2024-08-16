رابطة الأندية المصرية تنفي تحديد موعد أو مكان لتسليم درع الدوري للأهلي

المصدر: وكالات

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أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، أنه لم يتحدد بعد موعد ومكان تسليم الأهلي درع بطولة الدوري المصري.

وذكر المركز الأعلامي لر ابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الجمعة أنه حتي الأن لم يتم تحديد موعد ومكان تسليم الدرع لفريق الأهلي.

وقال:" سوف يتم الاعلان عن الأمر بكافة تفاصيله بعد الاتفاق بين الرابطة والنادي الأهلي".

يذكر أن فريق الأهلي توج رسميا بلقب الدوري المصري بعد منافسة شديدة مع بيراميدز.

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