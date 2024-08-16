الزمالك ينعى أحمد الشبكي ضحية حادث أحمد فتوح ويرسل وفداً لتقديم واجب العزاء

المصدر: البيان

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نعى نادي الزمالك المصري ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الشرطي أحمد السيد الشبكي الذي توفي إثر حادث أحمد فتوح لاعب الفريق.

وقال النادي: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن يقوم وفد من نادي الزمالك يضم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وعدد من اللاعبين بزيارة أسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء لهم.

وكان أحمد فتوح لاعب الزمالك قد قام بدهس الشرطي أحمد الشبكي بسيارته بطريق "العلمين" وهو متعاطيًا لمخدر الحشيش أثناء القيادة، وفقًا للتحاليل التي خضع لها اللاعب وبناء عليه تم تحويله إلى محكمة الجنايات المصرية.

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