مدرب الهلال يتوقع مباراة كبيرة أمام النصر في نهائي السوبر السعودي

المصدر: وكالات

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أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، أن مواجهة النصر غدا السبت في نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، ستكون بمثابة إظهار للمستوى العالي الذي وصلت إليه الكرة السعودية للعالم.

وأضاف جيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي بين الهلال النصر والمقرر غدًا السبت، أن الفريقين يملكان لاعبين كثر على جودة عالية وهو ما ينبئ بخروج مباراة تعكس الوجه القوي للكرة السعودية.

وقال جيسوس إن الهلال سيظهر مجددًا طرفًا في نهائي آخر ضد منافس قوي وهو ما يفرض عليه البحث عن الفوز ومواصلة تحقيق الألقاب.

وعن إمكانية مشاركة البرازيلي مالكوم في اللقاء قال جيسوس إن اللاعب سيتدرب اليوم مع الفريق وبناء على هذا المران سيتم اتخاذ القرار الأنسب.

وأشاد جيسوس بالدعم الكبير من جانب جمهور الهلال والذي كان له دور في تحقيق الألقاب الموسم الماضي، متطلعًا إلى رغبته واللاعبين في منحهم بطولة أخرى تقديرًا لدعمهم المتواصل ومن أجل إسعادهم.

وأشار جيسوس إلى أن الهلال سيثبت غدًا أفضليته وأحقيته في الموسم الماضي الذي حقق خلاله الثلاثية المحلية، مشيدًا في الوقت ذاته بالنجاح الذي تحقق خلال معسكر النمسا الذي وصفه بالناجح.

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