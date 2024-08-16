مدرب النصر يعترف بصعوبة مواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

المصدر: وكالات

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اعترف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، بصعوبة مواجهة الهلال، غدا السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن المباراة، إنه ليس قلقًا من الطاقم التحكيمي بقدر ما يهمه أن يكون الفريق أفضل مستوى للفوز بكأس السوبر.

وعن غياب لاعب الوسط مارسيلو بروزوفيتش عن المباراة، أشار كاسترو إلى أنه قام بتجهيز 11 لاعبًا للمباراة وليس لاعبًا واحدًا معربًا عن أمله أن يكونوا في الموعد من أجل حصد اللقب.

وأضاف كاسترو: "على الهلال أن يتذكر فوز النصر عليهم في مطلع الموسم الماضي بالبطولة العربية، ولدينا شغف كبير لافتتاح الموسم بلقب".

وتابع: "الهلال لا يحتاج التحدث عنه، الجميع يعرف قيمته، كان لنا فرصة أن نلعب نهائيات أمامهم الموسم الماضي، انتصرنا في البطولة العربية والأخرى في كأس الملك خسرنا بركلات الترجيح".

وأكد كاسترو احترامه لفريق الهلال، لافتًا إلى أنه ينظر له دائمًا باحترام كمنافس قوي، مضيفًا: "النهائيات دائمًا يتواجد فيها الفرق الكبرى، وما فعلوه الموسم الماضي جعلهم هنا وهم يستحقون، وكلانا فريقين قويين".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الماضي والمستقبل ليس له مكان في مواجهات الهلال والنصر، حيث أن النهائي سيلعب في 90 دقيقة والتركيز خلالها هو ما يمنح الفوز لهذا الفريق أو ذاك.

وأعرب كاسترو عن أمله في أن يرى جمهور النصر سعيدًا وهو ما سيسعى لتحقيقه غدًا، مشيدًا بدعم الجماهير المستمر للفريق.

وكان النصر قد تأهل لنهائي البطولة بعد فوزه على التعاون 2 /صفر، في الدور قبل النهائي من البطولة، فيما فاز الهلال على الأهلي بضربات الترجيح بعد التعادل 1 /1.

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