الكأس السوبر السعودي.. مواجهة نارية متجددة بين الهلال والنصر

المصدر: وكالات

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يلتقي الهلال بغريمه النصر في ديربي الرياض ضمن نهائي الكأس السوبر السعودي بنسخته الـ 12 والذي تحتضنه مدينة أبها على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية السبت.

وأطاح الهلال منافسه الأهلي في الدور نصف النهائي عبر ركلات الترجيح (4-1) بعد تعادلها 1-1 في نهاية الوقت الأصلي، فيما تغلّب النصر على التعاون 2-0 ليضرب موعدا جديدا مع غريمه.

ويتغيب ثنائي النصر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لحصوله على البطاقة الحمراء أمام التعاون، وسامي النجعي لإصابة في الركبة.

بينما يواصل البرازيلي نيمار دا سيلفا ابتعاده عن تشكيلة الهلال للإصابة أيضاً، إضافة إلى المدافع علي البليهي لتراكم البطاقات، وزميله محمد البريك بسبب وفاة والدته.

ومن المحتمل أن تشهد المباراة الظهور الأخير للظهير الأيمن سعود عبد الحميد مع الهلال، وهو ما أكده مصدر مقرب من النادي لفرانس برس "أنباء انتقال سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي صحيحة، ومباراة نهائي الكأس السوبر السعودي أمام النصر السبت، قد تكون الأخيرة له مع الهلال".

ويتمسك اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً بالاحتراف خارج السعودية في ظل العرض الرسمي المُقدّم من نادي روما.

ويُعدّ عبد الحميد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها البرتغالي جورجي جيزوس المدير الفني لنادي الهلال في تشكيلته الأساسية.

وينتهي عقده مع فريقه الحالي في نهاية الموسم المقبل، وانضم إلى صفوفه في كانون الثاني/يناير 2022 قادماً من الاتحاد.

من جانبه أبدى المدير الفني لفريق النصر البرتغالي لويس كاسترو تخوفه من التحكيم "أريد أن يكون التحكيم عادلا في المباراة النهائية أمام الهلال. هذا هو طلبي الوحيد قبل المباراة".

وأضاف "قوة هجوم الهلال الذي يعتمد على العرضيات، تجبر النصر على الدفاع أمامه".

ويطمح النجم البرتغالي للنصر كريستيانو رونالدو إلى تحقيق لقبه الثاني مع الفريق بعد بطولة كأس العرب للأندية الأبطال في 2023 حين تغلب على الهلال 2-1 في النهائي.

ويسعى النصر الذي خرج خالي الوفاض في الموسم الماضي، بقيادة رونالدو إلى اعتلاء منصات التتويج، بينما يتطلع الهلال إلى إحراز لقب الكأس السوبر للمرة الخامسة والثانية توالياً وافتتاح موسمه الجديد بلقب.

وينتظر الجميع صداما جديدا بين الثنائي البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال ولويس كاسترو مدرب النصر في مواجهة ستكون شرسة.

وُيعدّ هذا اللقاء الـ 15 بينهما، ويتفوق جيزوس بوضوح بواقع ثمانية انتصارات مقابل ثلاثة لكاسترو وثلاثة تعادلات.

ويدخل جيزوس المباراة بهدف مواصلة تفوقه على مواطنه في المواجهات المباشرة قبل وبعد انضمام الثنائي للتدريب في السعودية.

أما كاسترو فيبحث عن فك عقدة عدم الفوز على مواطنه في مواجهات الهلال والنصر.

وبدأ صراع جيزوس وكاسترو قبل 19 عاما، في 10 نيسان/أبريل 2005، حين انتصر بينافيل بقيادة كاسترو على موريرينسي بقيادة جيزوس 1-0.

ولعل أبرز مواجهة جمعت بينهما في البرتغال كانت في نصف نهائي الكأس المحلية في موسم 2013-2014، حين أقصى بنفيكا بقيادة جيزوس غريمه بورتو بقيادة كاسترو 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسبق أن تواجه الفريقان في الكأس السوبر مرتين وتقاسما الفوز. سجل النصر ثلاثة أهداف مقابل هدف للهلال.

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