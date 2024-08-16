قرعة دوري أبطال آسيا 2.. مواجهات عربية نارية في دور المجموعات

المصدر: وكالات

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أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الجمعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن مواجهات مثيرة ستجمع أندية عربية ضمن نفس المجموعة.

وضمت المجموعة الثانية ضمن منطقة الغرب، أندية التعاون السعودي والقوة الجوية العراقي مع الخالدية البحريني، فيما ضمت المجموعة الثالثة الشارقة الإماراتي والوحدات الأردني.

وفي المجموعة الرابعة شباب الأهلي الإماراتي والحسين اربد الأردني والكويت الكويتي.

وتضم البطولة الجديدة، والتي تشتمل أكبر عدد من الأندية في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ثماني مجموعات (أربع في منطقة الغرب وأربع في الشرق)، وتتكون كل مجموعة من أربعة أندية وستقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتين في الفترة من 17 سبتمبر أيلول حتى الخامس من ديسمبر كانون الثاني المقبلين.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الستة عشر الذي تقام منافساته في شهر فبراير شباط 2025. ثم دور الثمانية في مارس آذار وقبل النهائي في أبريل نيسان25، قبل أن تختتم البطولة بإقامة النهائي من مباراة واحدة يوم 17 ميو أيار 2025.

وبالإضافة إلى فرصة رفع كأس جديدة، سيتم دعم جميع الأندية المشاركة بزيادات كبيرة في المخصصات المالية، إذ ستحصل الفرق المشاركة في دور المجموعات على ما لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي في حين يجصل الفائز باللقب على نحو 3.28 مليون دولار.

فيما يلي قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الثاني لمنطقة الغرب:

المجموعة الأولى: الوكرة (قطر) - تراكتور سازي (إيران)- موهون باجان سوبر جاينت (الهند) -رافشان (طاجيكستان).

المجموعة الثانية: التعاون (السعودية)- القوة الجوية (العراق)- الخالدية (البحرين)- ألتين أسير (تركمانستان).

المجموعة الثالثة: سيباهان (إيران)- الشارقة (الإمارات)- الاستقلال (طاجيكستان) - الوحدات (الأردن).

المجموعة الرابعة: شباب الأهلي (الإمارات)- ناساف (أوزبكستان)-الحسين اربد (الأردن)- الكويت (الكويت).

وفيما يلي قرعة دور المجموعات لمنطقة الشرق:

المجموعة الخامسة: سانفريس هيروشيما (اليابان)- سيدني (أستراليا)- كايا ايلويلو (الفلبين) -إيسترن (هونج كونج).

المجموعة السادسة: تشجيانغ (الصين)- بورت (تايلاند)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة)- بيرسيب باندونج (إندونيسيا).

المجموعة السابعة: بانكوك يونايتد (تايلاند) - نام دينه (فيتنام) - لي مان (هونج كونج) - تامبنيز روفرز (سنغافورة).

المجموعة الثامنة: تشونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية) - سيلانجور (ماليزيا)- موانج ثونج يونايتد (تايلاند)- ديناميك هيرب سيبو (الفلبين).

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