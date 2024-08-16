مواجهات نارية تنتظر أندية الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة

المصدر: وكالات

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أسفرت قرعة النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة بمنطقة الغرب عن مواجهات نارية تجمع بين أقوى الأندية في القارة.

هذه البطولة الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي، ستشهد تنافسًا شديدًا بين أندية الغرب عبر نظام دوري مبتكر.

ويأتي تقسيم الفرق إلى مجموعتين رئيسيتين، حيث يتنافس كل فريق مع ثمانية منافسين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماس والإثارة في البطولة.

انطلقت هذه النسخة بترقب كبير، حيث تسعى الأندية لتحقيق إنجازات تاريخية والحصول على حوافز مالية ضخمة، مع استعدادات مكثفة لمرحلة الدوري التي ستنطلق في 16 سبتمبر 2024.

وفيما يلي قرعة دور المجموعات بالنسخة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة 2024-2025 في منطقة الغرب:

المستوى الأول في الغرب يضم أندية: العين (الإمارات) -الهلال (السعودية) - السد (قطر) -بيروزي (إيران) - باختاكور (أوزبكستان) - الشرطة (العراق).

المستوى الثاني: النصر (السعودية) - الريان (قطر) -الاستقلال (إيران) - الوصل (الإمارات)- الأهلي (السعودية)- الغرافة (قطر).

وللمرة الأولى ستطبق مرحلة الدوري، والتي تعتبر تغييرا جوهريا في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال إقامة بطولتي دوري يضم كل منهما 12 فريقا في منطقتي الغرب والشرق.

وقسمت مجموعة أندية الغرب إلى تصنيفين، يضم كل تصنيف ستة أندية ونفس الأمر بالنسبة لمجموعة الشرق.

ويلعب كل فريق في الغرب مع ثمانية منافسين فقط بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارجها بينما لن يواجه ثلاثة أندية ونفس الأمر في الجانب الشرقي.

وفيما يلي مباريات العين حامل اللقب: على أرضه أمام (السد-الهلال-الريان-الأهلي).

خارج أرضه أمام (باختاكور والشرطة والنصر والغرافة).

وتضم مجموعة الهلال السعودي ثمانية أندية هي (العين-الشرطة-بيروزي-السد-الوصل-الريان-الاستقلال-الغرافة) وسيلعب مع أربعة منها في الرياض والأربعة الأخرى خارج ملعبه.

أما النصر سيلعب على أرضه مع العين والسد والوصل والريان وسيسافر خارج السعودية لمواجهة الشرطة وبيروزي والغرافة والاستقلال.

وتقام مباريات مرحلة الدوري في الفترة من 16 سبتمبر أيلول حتى 19 فبراير شباط 2025.

وتتأهل أفضل ثمانية أندية في كل دوري إلى دور الستة عشر المقرر إقامة مبارياته في مارس آذار 2025، والذي يتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتبارا من دور الثمانية، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية خلال الفترة من 25 أبريل نيسان حتى المباراة النهائية في الرابع من مايو أيار 2025.

ومن المتوقع أن يتابع أكثر من مليار متفرج المواجهات المثيرة لدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد دعم الأندية بحوافز مالية كبيرة، إذ تحصل الأندية في مرحلة الدوري على نحو 800 ألف دولار بينما يحصل الفائز باللقب على نحو 12 مليون دولار.

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