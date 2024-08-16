المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتهت مراسم قرعة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2024/2025، التي أقيمت اليوم الجمعة، 16 أغسطس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

تأتي هذه النسخة الجديدة من البطولة بعد التغييرات التي أقرها الاتحاد الآسيوي، والتي تضمنت استحداث بطولات جديدة مثل دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وكأس التحدي الآسيوي، ودوري أبطال آسيا للسيدات.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2

منطقة الغرب:

• المجموعة الأولى

الوكرة

تراكتور

موهون باغان

رافشان

• المجموعة الثانية

التعاون

القوة الجوية

الخالدية

ألتين أسير

• المجموعة الثالثة

سباهان أصفهان

الشارقة

الاستقلال

الوحدات

• المجموعة الرابعة

شباب الأهلي

ناساف

الحسين

الكويت

منطقة الشرق:

• المجموعة الخامسة

سانفريس هيروشيما

سيدني

كايا

إيسترن

• المجموعة السادسة

جيجيانغ

بورت إف سي

ليون سيتي سايلرز

بيرسيب باندونغ

• المجموعة السابعة

بانكوك يونايتد

نام دينه

لي مان

تامبنيز روفرز

• المجموعة الثامنة

جيونبوك هيونداي موتورز

سيلانغور

موانغ ثونغ يونايتد

ديناميك هيرب سيبو

قرعة دوري أبطال آسيا 2



• المجموعة 1 - غرب:

⚽️ الوكرة 🇶🇦

⚽️ تراكتور 🇮🇷

⚽️ باغان 🇮🇳

⚽️ رافشان 🇹🇯



• المجموعة 2 - غرب:

⚽️ التعاون 🇸🇦

⚽️ القوة الجوية 🇮🇶

⚽️ الخالدية 🇧🇭

⚽️ ألتين أسير 🇹🇲#البيان_الرياضي — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 16, 2024

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2024/2025

مرحلة المجموعات:

الجولة الأولى: 17 – 19 سبتمبر 2024

الجولة الثانية: 1 – 3 أكتوبر 2024

الجولة الثالثة: 22 – 24 أكتوبر 2024

الجولة الرابعة: 5 – 7 نوفمبر 2024

الجولة الخامسة: 26 – 28 نوفمبر 2024

الجولة السادسة: 3 – 5 ديسمبر 2024

مرحلة خروج المغلوب:

دور الـ 16: 11 – 20 فبراير 2025

ربع النهائي: 4 – 13 مارس 2025

نصف النهائي: 8 – 16 أبريل 2025

النهائي: 17 مايو 2025

نظام البطولة

الفرق المتأهلة من مرحلة المجموعات ستنتقل إلى دور الـ 16، حيث سيتم تحديد المواجهات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

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