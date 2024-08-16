نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2
انتهت مراسم قرعة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2024/2025، التي أقيمت اليوم الجمعة، 16 أغسطس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
تأتي هذه النسخة الجديدة من البطولة بعد التغييرات التي أقرها الاتحاد الآسيوي، والتي تضمنت استحداث بطولات جديدة مثل دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وكأس التحدي الآسيوي، ودوري أبطال آسيا للسيدات.
نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2
منطقة الغرب:
• المجموعة الأولى
الوكرة
تراكتور
موهون باغان
رافشان
• المجموعة الثانية
التعاون
القوة الجوية
الخالدية
ألتين أسير
• المجموعة الثالثة
سباهان أصفهان
الشارقة
الاستقلال
الوحدات
• المجموعة الرابعة
شباب الأهلي
ناساف
الحسين
الكويت
منطقة الشرق:
• المجموعة الخامسة
سانفريس هيروشيما
سيدني
كايا
إيسترن
• المجموعة السادسة
جيجيانغ
بورت إف سي
ليون سيتي سايلرز
بيرسيب باندونغ
• المجموعة السابعة
بانكوك يونايتد
نام دينه
لي مان
تامبنيز روفرز
• المجموعة الثامنة
جيونبوك هيونداي موتورز
سيلانغور
موانغ ثونغ يونايتد
ديناميك هيرب سيبو
قرعة دوري أبطال آسيا 2— البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 16, 2024
• المجموعة 1 - غرب:
⚽️ الوكرة 🇶🇦
⚽️ تراكتور 🇮🇷
⚽️ باغان 🇮🇳
⚽️ رافشان 🇹🇯
• المجموعة 2 - غرب:
⚽️ التعاون 🇸🇦
⚽️ القوة الجوية 🇮🇶
⚽️ الخالدية 🇧🇭
⚽️ ألتين أسير 🇹🇲#البيان_الرياضي
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2024/2025
مرحلة المجموعات:
الجولة الأولى: 17 – 19 سبتمبر 2024
الجولة الثانية: 1 – 3 أكتوبر 2024
الجولة الثالثة: 22 – 24 أكتوبر 2024
الجولة الرابعة: 5 – 7 نوفمبر 2024
الجولة الخامسة: 26 – 28 نوفمبر 2024
الجولة السادسة: 3 – 5 ديسمبر 2024
مرحلة خروج المغلوب:
دور الـ 16: 11 – 20 فبراير 2025
ربع النهائي: 4 – 13 مارس 2025
نصف النهائي: 8 – 16 أبريل 2025
النهائي: 17 مايو 2025
نظام البطولة
الفرق المتأهلة من مرحلة المجموعات ستنتقل إلى دور الـ 16، حيث سيتم تحديد المواجهات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.