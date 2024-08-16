مارسيليا الفرنسي يجمّد لاعباً جزائرياً لأسباب مثيرة للجدل

المصدر: البيان

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في خطوة غير متوقعة، قرر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي تجميد أحد لاعبيه الجزائريين الشباب، وهو ريان حساد، البالغ من العمر 18 عامًا، ومنعه من المشاركة في تدريبات الفريق.

هذا القرار جاء لأسباب غير مرتبطة بأداء اللاعب داخل الملعب.

بحسب ما ذكره موقع "فوت أفريكا"، تلقى حساد إشعارًا من إدارة النادي يفيد بتجميده دون سابق إنذار، وذلك بعد نشره "قصة" على حسابه في منصة "إنستغرام" هنأ فيها زميله السابق في الفريق، الكونغولي شانسيل مبيمبا، بمناسبة عيد ميلاده.

مبيمبا كان قد غادر صفوف مارسيليا بعد تدهور علاقته مع أحد إداريي النادي.

واعتبرت إدارة مارسيليا أن تصرف حساد يمثل "خطوة ضد الفريق"، مما دفعها لاتخاذ قرار بتجميده.

هذا القرار أثار استغرابًا واسعًا، خاصة أن ما قام به اللاعب الشاب لم يكن يستدعي هذا الرد القاسي من النادي.

وفقًا للتقارير، هناك تفكير داخل إدارة مارسيليا في فسخ عقد اللاعب الجزائري خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يزيد من حدة الجدل حول هذه القضية.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه مارسيليا بعض التوترات في سوق الانتقالات، حيث تراجع النادي عن التعاقد مع الجزائري يوسف عطال بسبب تدخلات خارجية، كما قدم عرضًا ماليًا غير كافٍ لضم محمد البشير بلومي من نادي فارينسي البرتغالي.

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