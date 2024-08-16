التفاصيل المالية الكاملة.. المصري محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

المصدر: البيان

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أفادت تقارير صحفية فرنسية بتطورات جديدة في ملف انتقال مدافع الأهلي المصري، محمد عبد المنعم، إلى نيس الفرنسي.

ويبحث الفريق الفرنسي، عن تعزيز خط دفاعه، ويبدو أنه قد حسم الصفقة مع الأهلي المصري.

وبحسب ما ذكره الصحفي "سانتي أونا" من شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن الاتفاق تم بشكل نهائي بين الأهلي ونيس، حيث سيدفع النادي الفرنسي 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو كحوافز.

وينتظر عبد المنعم فقط الحصول على التأشيرة للسفر إلى فرنسا وتوقيع عقد يمتد حتى عام 2028.

وشارك عبد المنعم في 44 مباراة مع الأهلي موسم 2024/2023، وسجل خلالها هدفين، مما يعكس أهميته في الفريق المصري، ويعد انتقاله إلى نيس خطوة كبيرة في مسيرته الاحترافية.

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