موعد نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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مواجهة ممتعة وصعبة تجمع بين قطبي كرة القدم السعودية النصر والهلال في نهائي كأس السوبر السعودية، بعد أن نجح النصر في بلوغ المباراة النهائية عقب فوزه على التعاون بثنائية نظيفة أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي، بينما اقصى الهلال نظيره الأهلي في لقاء صعب جمع الفريقين امتد لركلات الترجيح والتي ابتسمت للزعيم بنتيجة 4-1.

موعد النهائي:

يقام نهائي السوبر السعودي بين النصر والهلال على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها بعد غدٍ السبت في تمام الثامنة والربع مساء بتوقيت الإمارات.

تاريخ المواجهات بين الفريقين:

وهذه المواجهة الرابعة بين الهلال والنصر في مسابقة كأس السوبر، إذ تقابلا في 3 مناسبات سابقة:

2015: الهلال x النصر: 1-0

2021: النصر x الهلال: 3-0

2024: الهلال x النصر: 2-1

القنوات الناقلة:

سينقل البث المباشر لنهائي كأس السوبر السعودي عبر قناة "إس إس سي" الرياضية السعودية، من خلال القنوات التالية:

SSC 1 HD

SSC 1 SD



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