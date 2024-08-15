بتهمة القتل وتعاطي المخدرات.. النيابة العامة تأمر بإحالة لاعب منتخب مصر لمحكمة الجنايات

المصدر: البيان

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أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري، إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل وتعاطي المخدرات.

هذا القرار جاء بعد تحقيقات مستفيضة في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى حادث مروع وقع قبل أيام، تورط فيه أحمد فتوح وأسفر عن وفاة أحد الأشخاص.

وبعد التحقيقات الأولية، أظهرت الفحوصات الطبية تعاطي فتوح للمخدرات أثناء وقوع الحادث، مما زاد من تعقيد الأمور.

نتائج التحقيقات

وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تورط فتوح في الحادث، وجاءت نتائج الفحوصات لتدعم الاتهامات الموجهة إليه، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإحالته إلى محكمة الجنايات.

وجاء نص بيان النيابة العامة المصرية، كالتالي:

"النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح إلى محكمة الجنايات بتهمتي تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم/ أحمد محمد أبو الفتوح – لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها، هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات والذي جزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة - بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث".

الجلسة المقبلة

من المتوقع أن تبدأ محاكمة أحمد فتوح في محكمة الجنايات خلال الأسابيع المقبلة.

وستكون هذه الجلسة محط أنظار وسائل الإعلام والجماهير، حيث ستحدد المحكمة مدى صحة الاتهامات الموجهة إلى اللاعب والعقوبات المحتملة التي قد يواجهها.

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