انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية بحلة جديدة وجوائز مالية غير مسبوقة

المصدر: البيان

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كشف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن انطلاق بطولة دوري أبطال الخليج للأندية في حلّتها الجديدة، والتي ستقام خلال الفترة من 23 أكتوبر 2024 وحتى 15 أبريل 2025، بمشاركة ثمانية أندية خليجية.

الأندية المشاركة

اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي مشاركة أندية: النصر الإماراتي، العربي القطري، الرفاع البحريني، القادسية الكويتي، الاتفاق السعودي، أهلي صنعاء اليمني، ظفار العماني، ودهوك العراقي.

موعد القرعة

صرّح الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، السيد جاسم الرميحي، بأن موعد قرعة البطولة تم تعديله ليُقام في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أن مجموع الجوائز المالية للبطولة قد شهد ارتفاعاً كبيراً، مما يجعل جوائزها تنافس جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهو ما يُظهر الاهتمام الكبير من قبل الاتحاد.

الجوائز المالية

تم تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول (البطل) على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما بلغت جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار. كما تم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث سيحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها خمسون ألف دولار، وجائزة أفضل حارس مرمى خمسون ألف دولار، بالإضافة إلى هداف البطولة الذي سيتحصل على جائزة قدرها خمسون ألف دولار أيضًا.

المساهمات المالية للأندية

خصص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مساهمة مالية للأندية المشاركة، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دولار لكل نادٍ مشارك في البطولة، بالإضافة إلى مكافأة التأهل للدور نصف النهائي بمنح كل نادٍ مشارك مبلغا ماليا قدره مئة ألف دولار.

مكافآت السفر والفوز

سيتم منح كل نادٍ مشارك مبلغًا ماليا قدره ثلاثون ألف دولار عن كل مباراة يلعبها خارج أرضه، بالإضافة إلى مكافأة الفوز في المباراة والتي تبلغ قيمتها ثلاثون ألف دولار عن كل مباراة يحقق فيها الفوز.

اعتماد البطولة

تم اعتماد إقامة البطولة الخليجية للأندية خلال اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي الذي عقد أواخر مايو الماضي، بناءً على مقترح لجنة المسابقات بالاتحاد.

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