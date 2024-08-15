شتشيزني يقترب من الدوري السعودي

المصدر: روما - أ ف ب

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يغادر البولندي فويتشيخ شتشيزني يوفنتوس الإيطالي، الذي حرس عرينه منذ العام 2017 خلفاً للأسطورة جانلويجي بوفون، حسب ما أعلن نادي تورينو أمس.وقال يوفنتوس في بيان «توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع فويتشيخ شتشيزني لإنهاء عقده بعد سبع سنوات من التعاون».

ووفقاً للصحافة الإيطالية فإن شتشيزني (34 عاماً) يتجه للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي. وعمد فريق «السيدة العجوز» الذي عيّن مطلع هذا الصيف تياغو موتا مدرباً له خلفاً لماسيميليانو أليغري إلى التعاقد مع الحارس ميكيلي دي غريغوريو من مونتسا لشغل المركز الأساس.

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