إيمان خليف تنقل المعركة من الحلبة إلى العدالة

المصدر: باريس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً إثر شكوى تقدمت بها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بتهمة التحرش الإلكتروني، وفقاً لما أعلنه مكتب النيابة العامة في باريس أمس.وكانت خليف توجت بالميدالية الذهبية لوزن 66 كلغ في أولمبياد باريس.

معركة جديدة

وأصدر نبيل بودي محامي الملاكمة الجزائرية بياناً السبت الماضي قال فيه «بعد فوزها للتو بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قررت الملاكمة إيمان خليف خوض معركة جديدة: معركة العدالة والكرامة والشرف».

وأشار إلى أنها «تقدمت بشكوى بشأن أعمال التحرش الإلكتروني الجسيمة إلى مركز مكافحة الكراهية الإلكتروني التابع لمكتب المدعي العام في باريس». وتابع «سيحدد التحقيق الجنائي من الذي بدأ هذه الحملة الكارهة للنساء والعنصرية ، لكن سيتعيّن عليه أيضاً التركيز على أولئك الذين غذوا هذا الإعدام الرقمي من دون محاكمة». وبالنسبة له فإن «المضايقات غير العادلة التي تعرضت لها بطلة الملاكمة ستبقى العلامة الأكبر لهذه الألعاب الأولمبية».

تتويج

وأحرزت خليف مساء يوم الجمعة الماضي نهائي وزن 66 كلغ في رولان غاروس معقل كرة المضرب والذي تحوّل إلى قاعة لاستقبال نزالات الملاكمة. وتغلبت على الصينية ليو يانغ المصنفة ثانية 5 - 0 بإجماع الحكام، وأصبحت أول ملاكمة جزائرية وأفريقية تحصد ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية.

وبعد ثلاث سنوات من مشاركتها في أولمبياد طوكيو، حيث لم تثر أي جدل، وجدت الشابة البالغة 25 عاماً نفسها في باريس وسط جدل كبير على خلفية خلاف بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة الذي يرأسه الروسي عمر كريمليف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز