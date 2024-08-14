النصر يتجاوز التعاون ويضرب موعداً مع الهلال في نهائي كأس السوبر السعودية

المصدر: وكالات

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سجل النصر هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على التعاون في قبل نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم اليوم الأربعاء، ويضرب موعدا مع غريمه الهلال في النهائي.

وافتتح أيمن يحيى التسجيل بعد ثماني دقائق من صفارة البداية، قبل أن يضاعف كريستيانو رونالدو قائد النصر تقدم فريقه في الدقيقة 57.

وتلقى مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط النصر بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل عنيف فهد الجميعة لاعب التعاون في وسط الملعب.

وتأهل الهلال أمس الثلاثاء إلى النهائي بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

وتقام المباراة النهائية بين الهلال والنصر يوم السبت المقبل.

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