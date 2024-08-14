الزمالك يؤكد تمسكه الشديد بـ"زيزو" ويرفض العروض الخليجية

المصدر: وكالات

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أكد نادي الزمالك على تمسكه الشديد باستمرار أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق، ورفض رحيله في ظل العديد من العروض التي يتلقاها خلال الصيف الجاري.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة يؤكد على تمسكه بالتجديد للاعب.

وأضاف أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي متمسك أيضا بالتجديد للاعب، وسيعقد جلسة مع اللاعب ووالده عقب عودته من الأجازة.

وذكرت تقارير صحفية وإعلامية أن زيزو تلقى عددا من العروض من أندية خليجية خلال الفترة الأخيرة.

ويلعب زيزو /28 عاما/ في صفوف الزمالك منذ يناير 2019 حيث انضم من موريرينسي البرتغالي.

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