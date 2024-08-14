السيسي يوجه بتقييم عاجل لأداء البعثة المصرية في أولمبياد باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإجراء تقييم شامل لأداء كافة الاتحادات الرياضية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية 2024، وذلك بهدف تحسين مستوى الرياضة المصرية في المحافل الدولية.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أعرب خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، عن تهنئته العميقة للرياضيين الثلاثة الذين مثلوا مصر في الأولمبياد وحققوا إنجازات يفخر بها شعب مصر.

وأضاف: "كنا نطمح في حصد المزيد من الميداليات، ولهذا جاء توجيه فخامة الرئيس بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في مختلف المسابقات."

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مدبولي، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بضرورة تكثيف دعم المؤسسات الرياضية ورعاية الشباب الموهوبين، وتطوير خطة واضحة لتأهيل الرياضيين المصريين للمشاركة في الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.

يُذكر أن مصر حققت ثلاث ميداليات في أولمبياد باريس، حيث نال أحمد الجندي الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، ومحمد السيد الميدالية البرونزية في السلاح، وسارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

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