الاتحاد الأفريقي يعين طاقم تحكيم من النيجر لمباراة بيراميدز وجي كيه يو

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم من النيجر لمباراة فريق بيراميدز المصري مع جي كيه يو بطل زنزبار بذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع بطل زنزبار في مباراتي الذهاب والإياب بالقاهرة على استاد الدفاع الجوي، يوم الأحد 18 آب/أغسطس الجاري، في الثامنة مساء.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من النيجر بقيادة الحكم محمد علي موسى، ويعاونه المساعدان عبد العزيز ياكوبا وعبد الله توناو والحكم الرابع عمرو إيزاكا، بينما يراقب اللقاء ماكور كاريوم من دولة جنوب السودان.

ويلتقي بيراميدز مع الداخلية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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