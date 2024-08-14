محمد عبدالمنعم يواجه عقبة في انتقاله إلى الدوري الفرنسي

المصدر: البيان

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تلقى محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلي المصري، ضربة مفاجئة قد تعرقل انتقاله إلى الدوري الفرنسي هذا الصيف.

وكانت التقارير الصحفية قد أفادت بأن عبدالمنعم في طريقه للانتقال إلى نادي نيس الفرنسي بعد اتفاق مبدئي بين الناديين، حيث كانت الصفقة متوقعة أن تكلف نحو 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو كإضافات.

ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة قد تعرقل هذه الصفقة، حيث كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نيس أنهى بالفعل اتفاقه مع المدافع الكندي مويس بومبيتو، الذي سينضم للفريق قادمًا من كولورادو رابيدز الأمريكي.

وأوضح رومانو أن نيس سيشتري بومبيتو مقابل 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى متغيرات أخرى، وأن المدافع الكندي سيوقع عقدًا يمتد حتى عام 2028.

ومن المتوقع أن يسافر بومبيتو إلى فرنسا هذا الأسبوع، مما قد يؤثر على صفقة عبدالمنعم.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن تلقيه عرضًا من نيس لضم عبدالمنعم، وذكر أنه قدم طلباته المالية بما يتماشى مع قيمة اللاعب والنادي.

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