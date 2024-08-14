العربي القطري يرفع عرضه لضم أحمد سيد زيزو.. ماذا طلب الزمالك؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثارت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة أخبارًا حول اقتراب رحيل أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الزمالك المصري، عن صفوف ناديه، بعد تلقي إدارة النادي الأبيض عروضًا من الدوريين القطري والسعودي.

ومع توقف المفاوضات مع الجانب السعودي، برز عرض نادي العربي القطري كأحد الخيارات القوية.

ووفقًا للإعلامي محمد الجزار المقيم في دولة قطر، فإن نادي العربي لا يزال متمسكًا بمحاولاته لضم زيزو، رغم القيود المالية التي تضعها لجنة متخصصة في اختيار المحترفين، والتي تحدد الأسعار والقيمة التسويقية للاعبين تحت رقابة صارمة.

وأوضح الجزار أن الزمالك طلب 10 ملايين دولار للتخلي عن زيزو لصالح العربي، بينما كان العرض الأول 3 ملايين دولار وارتفع لاحقًا إلى 5 ملايين دولار.

وأشار إلى أن القرار الآن بيد إدارة الزمالك، حيث ينتظر العربي رد مسؤولي القلعة البيضاء.

وأضاف الجزار أن العربي يبحث عن بدائل أخرى، من بينها لاعبان من أوروبا، حيث يسعى النادي لتعويض الكانتارا، الذي قدم أداءً مميزًا خلال الموسمين الماضيين.

ولفت إلى أن العربي، الذي لا يمتلك رفاهية كبيرة في اختيار اللاعبين، يسعى بجدية للتعاقد مع زيزو لتعزيز صفوف الفريق في مركز الجناح أو صانع اللعب، بهدف المنافسة بقوة على البطولات، خاصة بعد التعادل في الجولة الأولى مع فريق صاعد في الدوري القطري.

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