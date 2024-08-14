العبء المالي يعرقل اقتراح تشفير الدوري المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ردًا على تصريحات ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، حول تشفير مباريات الدوري المصري، أوضح شريف صالح، عضو الرابطة، أن الاقتراح هو رأي شخصي من سويلم ولم يُطرح رسميًا على الرابطة.

وفي تصريحاته على قناة "صدى البلد" الفضائية، قال صالح: "ناقشنا موضوع التشفير في اجتماعنا الأول، وقررنا أن تشفير الدوري قد يشكل عبئًا ماليًا على المشاهدين من ذوي الدخل المحدود، لذا يحتاج الأمر إلى دراسة شاملة."

وأشار صالح إلى أن البيئة الرياضية في مصر قد لا تكون مهيأة لتجربة التشفير، مثلما حدث في السعودية، حيث يستطيع المشجعون تحمل تكاليف الاشتراك.

وأوضح أن القرار النهائي سيُتخذ من قبل الرابطة بعد مناقشات مع الشركة الراعية والجهات الأخرى.

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