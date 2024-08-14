أرقام النني مع أرسنال.. نهاية حقبة لندنية وبداية تحدٍ جديد مع الجزيرة

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي الجزيرة عن تعاقده مع لاعب الوسط المصري محمد النني، الذي انتقل إلى الفريق بعد مسيرة طويلة ومميزة مع نادي أرسنال الإنجليزي.

وتمثل مغادرة النني لأرسنال نهاية فصل هام في مسيرته الاحترافية، وفيما يلي نظرة على مساهمات النني وأرقامه خلال فترة تواجده في النادي اللندني.

فترة النني في أرسنال

انضم محمد النني إلى أرسنال في يناير 2016، ومنذ ذلك الحين أصبح جزءاً أساسياً من تشكيل المدفعجية، حيث قدم أداءً متوازناً ومؤثراً على مدار ثمانية مواسم.

خلال هذه الفترة، خاض النني 161 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 6 هدفاً، وقدم 10 تمريرة حاسمة، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".





وكان النني لاعباً متعدد الاستخدامات في مراكز مختلفة بالملعب، حيث أظهر قدرة على تقديم أداء دفاعي قوي بجانب مهاراته في التحكم بالكرة والتمرير.

ومن بين أبرز لحظات النني مع أرسنال كانت مشاركته الفعالة في الدوري الأوروبي، حيث لعب دوراً مهماً في دعم الفريق خلال مباريات حاسمة، كما كان له دور بارز في تعزيز خط الوسط الدفاعي، مما ساعد الفريق على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المباريات.

الانتقال إلى نادي الجزيرة

تُعَد فترة محمد النني في أرسنال مثالاً على الالتزام والإبداع في خط الوسط، ويمثل انتقاله إلى نادي الجزيرة خطوة جديدة في مسيرته الرياضية، ويترقب المشجعون بفارغ الصبر ما سيقدمه اللاعب المصري في تحدياته المقبلة، ومن جانبه، يتطلع النني إلى بدء فصل جديد في مسيرته الاحترافية مع النادي الملقب بـ "فخر أبوظبي"، ومواصلة تقديم خبراته ومهاراته في دوري جديد.

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