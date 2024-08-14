النادي الذي انطلق منه محمد صلاح.. هبوط المقاولون العرب إلى دوري الدرجة الثانية

المصدر: وكالات

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هبط المقاولون العرب وبلدية المحلة إلى دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء قبل جولة على نهاية الدوري الممتاز.

وتعادل المقاولون العرب 1-1 مع مضيفه الإسماعيلي في الجولة 33، وخسر بلدية المحلة 2-1 أمام مضيفه الجونة في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

ورغم أن المقاولون العرب رفع رصيده إلى 26 نقطة فإنه ظل في المركز 17 وقبل الأخير، ويبتعد بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان قبل جولة على نهاية الموسم، بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز 14 وضمن البقاء بالدوري المصري.

وتقدم المقاولون العرب في الدقيقة 73 عن طريق محمد سالم الذي تابع تسديدة ارتدت من العارضة ليضع الكرة في الشباك.

وأدرك الإسماعيلي التعادل عن طريق عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

ويُعتبر نادي المقاولون العرب هو المحطة الرئيسية التي انطلق منها نجما منتخب مصر، محمد صلاح ومحمد النني، نحو مشوارهما الاحترافي في أوروبا.

فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند 27 نقطة في المركز 16 ويتأخر بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان. ورفع الجونة رصيده إلى 36 نقطة في المركز 12.

وتقدم الجونة في الدقيقة 14 عن طريق مهاجمه أرنو راندريانانتيناينا الذي سدد كرة مباشرة في الشباك بعد خطأ من دفاع بلدية المحلة.

وأدرك البلدية التعادل في الدقيقة 63 عبر أحمد أشرف بتسديدة من داخل المنطقة، قبل أن ينجح الجونة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع عن طريق راندريانانتيناينا.

ونجا فاركو من شبح الهبوط بعد تعادل سلبيا مع البنك الأهلي في مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت.

ورفع فاركو رصيده إلى 32 نقطة في المركز 15، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 35 نقطة في المركز 13.

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