مصر.. النيابة تمدد حبس أحمد فتوح بعد حادث الدهس الذي أودى بحياة أمين شرطة

المصدر: البيان

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قررت النيابة العامة في مصر تجديد حبس أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في حادث الدهس الذي أودى بحياة أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي.

وأظهرت التحريات أن فتوح كان في طريقه إلى قرية بالساحل الشمالي، وفوجئ بشخص يعبر الطريق، وحاول تفاديه لكنه اصطدم به.

وخضع لاعب منتخب مصر للتحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث، ووجهت إليه النيابة العامة تهم القيادة المتهورة والتسبب في وفاة رجل أمن.

وكان قد صدر قرار سابق بحبس اللاعب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه اليوم لمدة 15 يوماً إضافية بأمر النيابة.

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