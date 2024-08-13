الاتفاق وشيك.. خطوة واحدة تفصل عبدالمنعم عن نيس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تطورات انتقال المدافع المصري محمد عبد المنعم إلى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعرب نادي نيس عن اهتمامه بالتعاقد مع عبد المنعم، لاعب الأهلي المصري، هذا الصيف. وكان الأهلي قد رفض سابقًا عرضًا رسميًا من نيس للتعاقد مع اللاعب.

وأوضح الصحفي الفرنسي الموثوق سانتي أونا عبر حسابه على موقع “إكس” أن هناك اتفاقًا بين نيس والأهلي بشأن صفقة عبد المنعم.

وأضاف أونا أن نيس سيقوم بتحويل مبلغ 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو كمكافأة لصالح الأهلي.

وأشار أونا إلى أن عقد عبد المنعم مع نيس سيستمر حتى صيف 2028، مع تسوية التفاصيل النهائية المتعلقة بشروط الدفع.

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