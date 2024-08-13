سعره يصل إلى 130 دولارًا.. الكشف عن قميص النصر الثاني للموسم الجديد (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نادي النصر السعودي رسميًا عن قميصه الثاني للموسم الجديد 2024/2025، وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الإعلان عنه.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من أولى مباريات النصر الرسمية في الموسم الجديد، حيث يلتقي الفريق مع التعاون في نصف نهائي السوبر السعودي.

ونشر حساب النصر على منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر لاعبي الفريق، وعلى رأسهم رونالدو، وهم يرتدون القميص الجديد، إلى جانب ساديو ماني، تاليسكا، أوتافيو، ومارسيلو بروزوفيتش.

القميص الجديد من تصنيع شركة "أديداس"، ويأتي باللون الأزرق الكامل مع خطوط بيضاء على الأكمام وأخرى صفراء على الجانبين.

ويبلغ سعر القميص الجديد للنصر 130 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل تقريبًا 488 ريالًا سعوديًا.

حـان الوقـت للإعـلان 💛💙🔥



نُقدم لكم طقم #النصر الثاني لموسم 24 / 25 من ⁦@adidasfootball⁩ 🤩 pic.twitter.com/m4n3YUpcTt — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 13, 2024

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