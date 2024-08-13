مدير منتخب مصر يكشف حقيقة الأزمة بين حسام حسن وجمال علام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تناولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن حدوث مشادة قوية بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وجمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

لكن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، نفى هذه الأخبار بشكل قاطع.

وأوضح إبراهيم حسن في تصريحاته للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري أن "الأنباء المتداولة عن حدوث خلاف بين جمال علام وحسام حسن هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة."

وأشار حسن إلى أن الاجتماع الأخير بين الطرفين كان الأكثر نجاحاً، حيث ساد التفاهم بشكل غير مسبوق.

يُذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو في المركز الثاني.

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