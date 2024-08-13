محمد صلاح يثني على أحمد الجندي بعد فوزه بذهبية الخماسي الحديث

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على تتويج مواطنه أحمد الجندي بذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024.

وكتب محمد صلاح تعليقًا على صورة أحمد الجندي عبر منصة "إنستغرام"، بعد فوزه بذهبية الخماسي الحديث، قائلاً: "رقم واحد"، ورد الجندي على صلاح، قائلاً: " قدوة ومثال يحتذى به".

وحقق أحمد الجندي الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث وكسر الرقم العالمي، بينما أحرز مواطنه محمد السيد برونزية السلاح، وسارة سمير فضية رفع الأثقال.

وأنهت البعثة المصرية الأولمبياد برصيد 3 ميداليات (ذهبية، فضية، برونزية)، واحتلت المركز 52 في الترتيب العام.

وشهدت النسخة 33 من الأولمبياد مشاركة أكبر بعثة مصرية، حيث ضمت 148 لاعبًا أساسيًا و16 احتياطيًا من 22 رياضة.

واحتفلت الجماهير بتتويج أحمد الجندي، الذي رفع رصيد مصر من الذهب الأولمبي إلى 9 ميداليات، محطماً الرقم العالمي في الخماسي الحديث برصيد 1555 نقطة.

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