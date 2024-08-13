السوبر السعودي.. الهلال يطمح لبلوغ النهائي على حساب الأهلي

المصدر: الرياض - أ ف ب

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يستعد الهلال حامل لقب كأس السوبر السعودي وبطل الدوري، إلى الدفاع عن لقبه بمواجهة الأهلي في نصف النهائي اليوم، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي في أبها، في «بروفة» استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

ويشارك في النسخة الـ11 لكأس السوبر أربعة فرق، إذ يلتقي النصر والتعاون غداً أيضاً، فيما ستقام المباراة النهائية السبت المقبل. ويسعى الهلال للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج للمرة الثانية توالياً لأوّل مرة، بعد تغلّبه على الاتحاد 4 - 1 في الموسم الماضي.

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